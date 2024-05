Hans Flick firma dos temporades amb el Barça

L’alemany Hansi Flick, nou entrenador del Barça per a les pròximes dos temporades.DPA via Europa Press

L’alemany Hans-Dieter Flick (Heidelberg, 1965) serà l’entrenador del Barcelona per a les dos pròximes temporades, fins al juny de 2026, segons ha anunciat aquest dimecres l’entitat blaugrana.

"Culers és el nostre moment. Força Barça" ha dit Flick en un vídeo publicat a les xarxes socials de l’entitat blaugrana.

El compromís s’ha anunciat una vegada el club català i l’anterior entrenador, Xavi Hernández, van arribar a un acord per a la liquidació del contracte del preparador català i el seu equip tècnic.

Flick serà el tercer entrenador alemany en la història del Barcelona. El primer d’ells va ser Hennes Weisweiler en la temporada 1975-76, un curs que no va finalitzar després de ser destituït pels mals resultats i la seua mala relació amb Johan Cruyff.

El segon va ser Udo Lattek, entre 1981 i 1983. En el seu cas va pesar la mala relació amb Diego Armando Maradona. Va ser substituït al Barcelona per César Luis Menotti.

Nascut a Heidelberg, Flick va iniciar el seu periple a les banquetes el 1996 sent entrenador-jugador al FC Victoria Bammental (1996-00), abans d’agafar les regnes del Hoffenheim durant cinc temporades (2000-05).

Posteriorment va ser ajudant de Giovanni Trapattoni i Lothar Matthäus al RB Salzburg austríac, com a pas previ de recalar en la selecció alemanya l’agost del 2006.

Allà va estar sis anys a l’ombra de Joachim Löw, substitut de Jürgen Klinsmann després del fallit Mundial d’Alemanya de 2006. Des d’aquell moment, Löw i Flick van liderar la selecció alemanya que va complir amb nota durant les quatre grans competicions que va disputar.

La 'Mannschaft' va disputar entre 2008 i 2014 una final d’Eurocopa (2008), una semifinal del Mundial (2010) i una altra semifinal d’Eurocopa (2012) abans d’aixecar la Copa del Món a l’estiu de 2014 al Brasil, el primer dels seus grans èxits en una banqueta.

Després d’aquell Mundial, recordat per l’1-7 en la semifinal davant del Brasil, Flick deixa de ser l’ajudant de Löw i es converteix en director esportiu de la Federació Alemanya de Futbol (DFB) fins al 2017 abans d’acceptar la direcció general esportiva a Hoffenheim fins al febrer de 2018.

Un any més tard, a l’estiu de 2019, Flick és contractat com ajudant de Niko Kovac al Bayern de Munic, però mesos més tard, el croat és destituït i aposta interinament pel tècnic de Heidelberg, una decisió que canviarà la història de Flick i del Bayern, i que acabarà sent una temporada de rècord per a tots els implicats.

Els èxits es multipliquen i la temporada acaba amb un triplet i un dolorós 2-8 al Barça en la Champions. Acaba la temporada nomenat com a millor entrenador de l’any.

El triplet es converteix en sextet, amb el qual iguala al Barça de Pep Guardiola de la temporada 2009, després d’afegir la Supercopa alemanya, la Supercopa europea i el Mundial de Clubs.

En la temporada següent, Flick aixeca la seua segona Bundesliga, el setè títol en any i mig i llavors accepta l’oferta de la Federació alemanya per ser nou seleccionador.

Però malgrat els bons inicis, el seu equip acaba pagant molt cara la seua derrota contra el Japó en el Mundial de Qatar de 2022 i Alemanya és eliminada en la fase de grups. Va ser destituït del seu càrrec el setembre de 2023, Hans Flick des d’aleshores esperava una nova oportunitat, ara el Barça l'hi ha donat.