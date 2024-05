La plantilla de l’ICG Força Lleida segueix preparant la Final Four en la qual, el 8 i 9 de juny, lluitaran per l’ascens a l’ACB. Cameron Krutwig va explicar ahir que “és el moment de preparar la Final Four. En tenim ganes ja que fa temps que lluitem per arribar-hi. No tenim por de cap rival i del que es tracta és d’estar bé a la pista. Queden dos partits i hem d’arribar bé a la Final Four”, va assenyalar el jugador.