El Vila-sana tanca la plantilla amb Dana Antón i Ana Horche

El Vila-sana, que actualment disputa el play-off pel títol de Lliga, ja ha completat la plantilla amb què competirà la temporada vinent. Els dos únics fitxatges són Dana Antón, que procedeix del Voltregà i Ana Horche, que arriba de Las Rozas, mentre que l’única baixa és la ja anunciada de Laura Barcons, que amb 25 anys es retira de l’hoquei. La resta d’integrants de la plantilla s’han renovat, segons va confirmar ahir el president del club, Ramon Porta. Es tracta de les porteres Anna Salvat i Sandra Coelho i les jugadores de pista Dai Silva, Luchi Agudo, Flor Felamini, Gime Gómez, Maria Porta, Victòria Porta i Sara Planella. També està renovat l’entrenador, Lluís Rodero, tal com va avançar aquest diari.

“Amb aquests dos fitxatges comptem de cara a la temporada que ve amb un projecte més ampli, amb més jugadors i seguim amb l’objectiu de treballar amb gent jove”, explicava Porta. El president va fer una valoració positiva després que l’equip hagi disputat la seua segona Final Four consecutiva a la Champions, i haver disputat la Copa, la Supercopa i estant de nou en el play-off pel títol. “El treball s’està fent bé”, va afegir. “Per descomptat que volem guanyar títols. Ja arribaran. Hi estem a prop però l’important és que el projecte que vam iniciar fa tres anys està funcionant.”

A més dels dos fitxatges per al primer equip, el Vila-sana cuida el seu filial, que competeix a Nacional Catalana i per al qual aquesta pròxima temporada incorporarà dos jugadores suïsses i una xilena. “La família del club continua creixent. Costa portar jugadores a Vila-sana, però la manera de treballar del club cada vegada és més coneguda i la prova és que es continua incorporant gent, a més del treball que fem amb les jugadores de la casa”, explica Porta. El club allotja en una casa les joves que s’incorporen i a més els facilita que segueixin amb els seus estudis i les ajuda a trobar feina.En l’aspecte esportiu, després de repetir com a subcampiones d’Europa, disputen ara el play-off pel títol de Lliga i en el primer partit van guanyar per 3-1 el Palau de Plegamans.