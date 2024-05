Catalunya empata amb Panamà a Sabadell (2-2)

La selecció de futbol de Catalunya no va poder passar de l’empat en un amistós molt igualat i amb gran ritme contra Panamà (2-2). El seleccionador Gerard López va donar minuts a tots els convocats, inclosos els dos lleidatans Marc Cardona i Jastin García, i Jutglà i Carles Aleñà van ser els golejadors per part catalana. A la selecció de Panamà, el seleccionador de la qual és Thomas Christiansen, el segon entrenador és el lleidatà Francesc Xavier Sánchez Jara.

Després de 738 dies, la selecció catalana va tornar a vestir de curt. Ho va fer davant de Panamà, combinat 45 al rànquing FIFA, i a la Nova Creu Alta de Sabadell.Abans de començar el partit, la Federació Catalana de Futbol va homenatjar dos dels futbolistes amb millor i més llarga trajectòria amb Catalunya: Sergio García i el lleidatà Bojan Krkic. Com a reconeixement per la seua dedicació i compromís amb la selecció catalana, ambdós jugadors van rebre una samarreta emmarcada amb el lema “Gràcies per estar sempre”.Sergio García és el futbolista amb més partits jugats amb Catalunya, un total de 16 enfrontaments, i el màxim golejador amb 9 dianes, mentre que el de Linyola és el segon màxim golejador amb 7 gols en 8 partits disputats amb el combinat català.