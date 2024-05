Júlia Soler segueix al Cadí

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu i Júlia Soler seguiran vinculats, almenys, una temporada més, després que les dos parts hagin arribat a un acord per prorrogar el contracte de l’escorta de Banyoles, que ha rebutjat ofertes molt superiors econòmicament per continuar amb la seua progressió a l’equip lleidatà sota les ordres de Fabián Téllez, que també continua a l’equip, com ja va avançar SEGRE el mes d’abril passat.

Júlia Soler, que a l’agost complirà 23 anys, era la gran prioritat del club que ara presideix Pep Ribes, que de nou tindrà una profunda transformació. Va arribar a mitjans de la temporada 2021-2022 en qualitat de cedida per l’Uni Girona i després d’una primera experiència discreta i una segona en la qual ja va començar a mostrar els seus dots d’anotadora (3,9 punts i 2,7 rebots de mitjana a la Lliga), la gironina ha fet un salt de qualitat aquesta última campanya que l’ha situat entre les millors d’Espanya en la seua posició d’escorta. De fet, els seus números li van valer per ser candidata a jugadora revelació de la Lliga Femenina, premi que va acabar emportant-se Murjanatu Musa, del Celta Zorka.Malgrat que una lesió en un turmell la va apartar de les pistes durant un període de dos mesos, just en el seu millor moment de forma i que li va fer perdre’s nou partits de Lliga i un de la EuroCup, Soler ha firmat la seua millor campanya en la màxima categoria, amb una mitjana d’11,3 punts, 3 rebots, 2,7 assistències i 8,8 de valoració, jugant més de 27 minuts per partit a la competició domèstica, sent clau en la consecució de la permanència. A Europa va firmar unes mitjanes de 8,1 punts, amb un 56 per cent d’encert en el triple, 1,8 rebots, 1,6 assistència i 8 de valoració. Soler, que està concentrada amb la selecció espanyola sub-20 per disputar dos amistosos contra Itàlia l’1 i 2 de juny, és la segona jugadora confirmada per al projecte 2024-2025 després de l’aler lleidatana Anna Palma, l’única que tenia contracte en vigor juntament amb Zoe Hernández, que podria sortir.