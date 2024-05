Esgotades les primeres entrades de la Final Four

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Encara que la seu de la Final Four d’ascens a la Lliga ACB no es coneixerà fins demà, la febre per assistir a una cita que pot ser històrica per al bàsquet lleidatà ja s’ha desencadenat. Ahir el Força Lleida va donar l’opció als abonats que poguessin reservar a través de la seua pàgina web les primeres 150 entrades per a l’esdeveniment, que es van esgotar en tot just 26 minuts. Va ser tanta la gent que es va connectar en el mateix moment que el servidor va quedar col·lapsat durant cinc minuts.

De moment el club no té previst posar més localitats a la venda fins a conèixer la seu, decisió que té previst fer oficial la Federació Espanyola demà dissabte, una vegada es completin avui els quarts de final del play-off, on està immers un altre dels equips que també ha sol·licitat organitzar aquesta fase final, el Gipuzkoa.A l’espera del comunicat oficial, el Força Lleida ja fa setmanes que té bloquejades habitacions en dos dels hotels de 4 estrelles de la ciutat, un per a la FEB i un altre per al col·lectiu arbitral i els tres equips participants, ja que el cos tècnic que capitaneja Gerard Encuentra ha decidit no concentrar els seus jugadors, que dormiran als seus respectius domicilis per no trencar la rutina en cas de jugar-se a Lleida. A les bases per optar a la Final Four s’estipula que l’organitzador s’ha de fer càrrec de tot l’allotjament del personal FEB, àrbitres i equips, a més d’altres aspectes que suposen una inversió de 100.000 euros.

La Final Four es complica al classificar-se l’Estudiantes

L’Estudiantes no va donar opció a la sorpresa i va superar ahir el Reial Betis per 65-54 en el cinquè i últim partit de l’eliminatòria de quarts de final del play-off d’ascens a la Lliga ACB, un triomf que li assegura un lloc a la Final Four que es disputarà els dies 8 i 9 de juny. Aquesta classificació ratifica el conjunt col·legial com el gran favorit per ser elegit demà com a organitzador de la fase final, en detriment de Lleida, que hauria guanyat moltes opcions en cas d’haver caigut eliminat.L’Estudiantes, que va dominar gairebé sempre el marcador, aconseguint fins a deu punts de renda en el segon quart, no va poder sentenciar el partit fins al tram final de l’últim període, davant d’un Betis que mai no es va donar per vençut i que va posar en molts moments la por al cos d’un rival que tenia tota la pressió a sobre. Abans d’afrontar l’assalt definitiu, els col·legials només dominaven per tres punts, 46-43, però els triples de Murphy i Ferrando i el desencert bètic van acabar decidint el pas madrileny.Avui es completaran els quarts de final amb el partit de desempat que decidirà l’eliminatòria entre el Tizona Burgos, que actuarà com a local, i el Gipuzkoa, un altre dels equips que han presentat candidatura per organitzar la Final Four.