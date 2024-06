Bagnaia, el més ràpid i els Márquez entren a la Q2

L’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), el tailandès Somkiat Chantra (Kalex) i el colombià d’origen espanyol David Alonso (CFMoto) van marcar el camí dels rivals de les seues respectives categories, en la primera jornada d’entrenaments oficials per al Gran Premi d’Itàlia de motociclisme a Mugello.

Bagnaia va aconseguir un millor temps de 1:44.938 amb el qual va superar el seu més immediat perseguidor, el català Àlex Rins i la seua Yamaha YZR M 1, en una mica més de dos dècimes de segon, i en més de tres Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que malgrat haver patit una caiguda i disposar d’una sola moto va saber sobreposar-se a l’adversitat per ser tercer. Això sí, Bagnaia va ser penalitzat amb tres posicions a la graella de cara a la cursa de demà per una situació amb Àlex Márquez.Amb l’italià com a líder de la jornada a MotoGP, seguit per Àlex Rins i Pedro Acosta, la quarta plaça va ser per a un meritori portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), que va superar les Ducati de Marc Márquez –que va tornar a la Q2 després de dos grans premis sense fer-ho, fet que el va obligar a fer quatre remuntades en cursa–, Enea Bastianini, Jorge Martín i Àlex Márquez. Ja en la primera volta llançada va ser Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) qui va sorprendre tots els seus rivals al rodar en 1:46.165, que era tot just 25 mil·lèsimes de segon més lent que el registre que en la tanda matinal li va permetre ser el més ràpid (1:46.140). Certament, van ser molts els pilots que es van decidir a lluitar pels millors temps i Marc Márquez va ser el més ràpid, però no l’únic. Acosta, que es va colar amb els primers molt ràpid, va patir una forta caiguda quan es trobava a la quarta posició, la qual cosa el va obligar a tornar al taller per afrontar l’últim terç de la sessió.L’última sortida a pista tenia com a referent Maverick Viñales i el seu 1:45.424, que de seguida va atacar el vigent campió del món Pecco Bagnaia, que va aconseguir un 1:44.938, que ja era el millor temps, mentre que Jorge Martín sortia a la grava a final de recta i Miguel Oliveira (Aprilia) i Marc Márquez es posaven rere la línia de l’italià, tot i que a ambdós els va superar després Acosta.