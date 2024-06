Els equips júnior i benjamí del CT Lleida van quedar subcampions de la Lliga Catalana al caure a les respectives finals. L’equip júnior va perdre davant del CT Tarragona, l’amfitrió del torneig per 3-2 després de perdre el súper tie-break. Per la seua part, l’equip benjamí no va tenir opció al triomf en el seu duel a les pistes del CN Sant Cugat, que va guanyar per un clar 4-0.