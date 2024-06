El CTT Borges, campió de Catalunya individual, de dobles i per equips

El Club Tennis Taula Borges es va proclamar aquest cap de setmana passat a la localitat gironina de Bàscara campió de Catalunya absolut de les tres modalitats, individual, dobles i per equips, aconseguint un total de sis podis en les diferents categories.

L’ENoLI les Borges Vall, integrat per Norbert Tauler, Joan Masip i Marc Duran, es va endur el títol al vèncer a la final per 3-1 el CN Sabadell, amb la qual cosa aixeca d’aquesta manera el seu tretzè títol català i iguala en el palmarès l’històric Club de 7 a 9, que era fins ara l’únic club masculí amb més trofeus.En la categoria individual masculina, les dos primeres posicions les van ocupar jugadors del CTT Borges, amb Joan Masip com a campió i Norbert Tauler subcampió, mentre que en dobles masculins la primera posició va ser per al jove del planter del Borges Cesc Carrera, fent parella amb Luca Khidasheli, del Sabadell, i va quedar en segona posició la parella formada per Masip i Tauler. Finalment, en dobles mixtos, Norbert Tauler, que no seguirà la temporada que ve al club després de baixar de la Superdivisió, va arredonir la seua gran actuació conquerint el títol juntament amb Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus.