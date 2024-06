Laporta justifica que va acomiadar Xavi pel seu “canvi de discurs”

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va justificar la decisió de prescindir de Xavi Hernández pel fet que “va fer unes declaracions en què canvia el seu discurs” respecte a la confiança que tenia en la plantilla per aspirar a tots els títols la pròxima temporada. “Quan Xavi va dir que volia continuar, només li vaig fer una pregunta: tu creus en aquest equip? I em va respondre: sí, presi, el faré campió”, va revelar en una entrevista a Barça One. Tanmateix, Laporta va percebre que “calia donar un nou impuls” al projecte esportiu després de la roda de premsa de Xavi en la prèvia del partit davant de l’Almeria i una conversa entre l’entrenador i el director esportiu, Deco, a qui va demanar “canvis substancials a la plantilla”. Al contrari que l’alemany Hansi Flick, que, segons va destacar Laporta, “creu fermament en aquesta plantilla i es veu guanyant i competint contra qualsevol equip”. A Flick ja el va voler fitxar en l’arribada a la presidència, “però en aquell moment no el vaig poder incorporar perquè ja havia firmat amb la selecció alemanya i ell va voler respectar aquest compromís”. “Des que Xavi va dir que ho deixava a final de temporada, Hansi es va posar a la nostra disposició”, va revelar. L’objectiu és mantenir el bloc amb “una plantilla jove que necessita més temps junta” i va afegir que l’objectiu és la continuïtat de Joao Félix i Joao Cancelo.