“No notem la pressió”

Rafa Villar, un dels integrants de l’ICG Força Lleida que més en forma arriben a aquesta Final Four, va assegurar ahir que l’equip “no nota cap pressió” i que “ara toca fer l’últim pas, que ens el mereixem, i hem de disfrutar d’aquesta oportunitat”. El base barceloní només vol centrar-se en el duel de dissabte, “després ja pensarem en el que vingui”. “Sí que és veritat que els dos equips venim en bona forma i serà un partit dur. Després del bon play-off que hem fet i de la gran temporada arribem molt bé, preparats per al que vingui, però cal sortir al màxim des de l’inici, gaudir-ho i portar-nos a l’ascens”, va assenyalar.

Villar reconeix que la setmana i mitja que han tingut per descansar i preparar amb més temps el xoc davant del San Pablo “ens ha anat molt bé”, i va assegurar que una de les claus per intentar guanyar el quadre burgalès, un dels favorits a l’ascens, “és sortir enfocats i preparats des del principi, perquè si no surts al màxim se’ns pot complicar molt,”, va indicar el barceloní, que d’altra banda també va voler destacar el suport de l’afició. “Sabem que la gent de Lleida vindrà i estarà amb nosaltres. Només queda l’últim pas i cal donar-ho tot i intentar aconseguir l’ascens”, va manifestar, per afegir: “El suport que hem rebut durant tota la temporada de l’afició és part d’aquest premi, i animem que vingui tot el que pugui i una vegada més ens ajudi.”D’altra banda, els aficionats del Força Lleida que aquests dies enrere havien fet una reserva prèvia d’abonaments per a la Final Four van passar ahir a recollir-los per les oficines del Barris Nord, la qual cosa va provocar alguna cua durant el dia. El termini de retirada acaba demà dijous. A més, el club manté obert un quart autocar per viatjar fins a Madrid.