Mariona deixa el Barça per l'Arsenal després d'una dècada i 25 títols

La davantera mallorquina Mariona Caldentey, després de deu temporades al Barcelona, abandonarà al final de la temporada el club blaugrana per emprendre nous reptes, segons va informar l’entitat barcelonista.

Caldentey dirà adeu com a blaugrana després de 302 partits oficials i 114 gols. Amb el Barcelona ha aixecat 25 títols. La seua destinació, a falta de confirmació oficial, serà l’Arsenal londinenc. “Creieu-me que ha estat una decisió molt difícil i meditada, però en la vida s’ha de ser honest i acceptar que els cicles s’acaben i que, de vegades, els camins se separen”, va explicar.Caldentey va dir que, al Barça, ha complert “molts somnis”, inclosos alguns que “ni sabia” que podia tenir, i que ha estat “molt feliç. Me’n vaig tranquil·la, sabent que deixo el Barça on es mereix: sent el millor equip del món”.