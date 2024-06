“Ningú s'ho vol perdre”

Els aficionats lleidatans al bàsquet esperen la Final Four de Madrid amb il·lusió i ganes de celebrar l’ascens a l’ACB. És un esdeveniment per a tothom, encara que especialment per als membres de la penya Nucli Bordeus. “Vam nàixer com a penya a l’anterior Final Four, la de Girona”, expliquen Eduard Sanfeliu, Marc Garcia i Marc Aliaga. “Vam anar-hi diversos grups pel nostre compte, vam coincidir allà i vam començar a parlar de fundar una penya. Ens vam constituir com a tal el setembre del 2022, així que tornar a una Final Four dos anys després és molt especial per a nosaltres.”

Fa dies que els tres, juntament amb altres companys, ultimen els preparatius del viatge i fan pancartes noves. “Estrenarem una pancarta de 3x10 metres que desplegarem al Madrid Arena”, explica Sanfeliu, vicepresident de la penya, per a qui la Final Four “és històrica, ningú se la vol perdre”. Prova d’això és que dels 170 membres amb què compta Nucli Bordeus, “almenys 120 anem a Madrid. La majoria amb cotxe, ja que als autocars del club amb prou feines n’hi aniran uns 20. Allà ens ajuntarem tots per anar al pavelló”. Els tres autocars del club sortiran del Barris Nord a les 8.00 i tenen previst arribar a Madrid a les 13.00. Hi haurà un punt de trobada a la Plaza Mayor a les 15.30 per anar a la Fan Zone, situada al costat del pavelló, a les 17.30 i rebre els jugadors quan arribin al Madrid Arena.Des de Nucli Bordeus lamenten les traves que des de la Federació els posen per entrar material al pavelló. “Hem demanat permís per entrar tres bombos. Ja veurem. Al megàfon ens han dit que no, les banderes no poden portar pals i ens diuen que les pancartes han de ser ignífugues i que necessitem un certificat. Ningú no et dona un certificat quan les compres!”, conclouen.

Nacho Varela: “Madrid ha d’omplir-se del color bordeus”

Nacho Varela, base de l’ICG Força Lleida, sap la força que els transmet l’afició i per això espera que la lleidatana es faci notar a les grades del Madrid Arena. “La gent està demostrant que està molt motivada, es veu a les cues que hi ha cada dia i espero que vingui la quantitat més gran possible. Espero que Madrid estigui ple de color bordeus i que ens donin suport com han fet tota la temporada. Queda un últim esforç”, va afegir.Quant al matx de les semifinals va assenyalar que “tenim moltes ganes que arribi el dia i jugar contra el San Pablo. Estem preparats i mentalitzats per a aquest partit, que ja sabem que serà dur. Però estem preparats per a tot”.Va destacar també l’estat anímic en el qual es troba la plantilla. “L’equip té bones sensacions. Vam acabar el play-off amb un bon partit a Alacant, hem fet bons entrenaments aquestes dos setmanes i l’equip té ganes i molta motivació”, va afegir.Així mateix, Varela va valorar del San Pablo que “és un rival molt fort i que té molta qualitat, però això és una Final Four i pot passar de tot. Cal sortir mentalitzats i amb confiança”.

Pràcticament esgotades les samarretes amb els colors del club

És tanta la passió que ha despertat en l’afició lleidatana la disputa de la Final Four, en la qual està en joc una plaça d’ascens a la Lliga ACB, que pràcticament s’han esgotat les samarretes amb els colors del club. Aficionats que es van atansar ahir a les oficines del Barris Nord explicaven a aquest diari que no havien pogut comprar samarretes, perquè estaven esgotades, i des del club van confirmar que només en queden poques talles. Aquesta temporada el club tenia a la venda samarretes durant la fase regular, a un preu de 20 €, en va fer unes altres per al play-off que es venien a 25 i als que van comprar l’abonament se’ls en regalava una altra que també es podia comprar per 15 €.