La Paeria col·locarà a les Basses una nova 'gàbia'

La Paeria ha iniciat les obres per col·locar una nova gàbia de llançaments a la pista d’atletisme de les Basses i substituir la que es va trencar a causa dels efectes del vent el mes de març passat. “Ens vam comprometre amb el club que estaria a temps d’acollir les competicions que han d’organitzar. Els vam dir que estaria la instal·lació disponible i així serà”, explicava ahir Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de l’ajuntament de Lleida. La substitució de la gàbia que s’utilitza per als llançaments de disc i martell era una actuació urgent, ja que el 29 d’aquest mes el Lleida UA és el responsable d’organitzar el Campionat de Catalunya sub-16 de clubs i, del 19 al 21 de juliol, del Campionat d’Espanya sub-16, acte estrella del 20 aniversari de l’entitat, que se celebra aquest any.

L’inici de les obres ha alleujat el club lleidatà, que havia expressat reiteradament la seua preocupació perquè, sense la gàbia, no és possible organitzar els campionats que li han estat concedits. Celebren també l’opció triada pel consistori, la de col·locar-ne una de nova, en lloc de reparar la que es va trencar. “Estem molt contents amb l’inici de les obres. Han posat fil a l’agulla i col·locar-ne una de nova és la millor opció, perquè arreglar la trencada probablement acabaria suposant haver de pagar dos vegades”, explica David Rubio, tècnic responsable de llançaments en el Lleida UA. La col·locació de la nova gàbia de llançaments suposa per a la Paeria una despesa de 49.891 euros, entre el preu de la instal·lació i les obres necessàries per col·locar-la.Quiñónez explicava ahir que entenia la preocupació del Lleida UA, però que “de vegades als clubs els demanem una mica de paciència per poder portar a terme les millores als equipaments esportius. Han d’entendre el timing”, i va afegir que “els demanem disculpes per les molèsties que els hem pogut causar al no ser tan àgils. La Paeria i entitats necessitem treballar conjuntament per portar a terme les activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat i tenir al dia els equipaments esportius”.Rubio, per la seua part, mostrava el seu alleujament perquè “l’obra estarà segur per al Campionat d’Espanya i el més normal és que també ho estigui per al més imminent, el de Catalunya. Si no està acabada per al de final de mes seria greu, però si no hagués estat a punt per al d’Espanya, ja hauria estat un drama, per la quantitat de gent que mou”. “Hi havia preocupació a la Federació Espanyola”, conclou.