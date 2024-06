Marc García, nou entrenador del Lleida

Marc García Puig (Alzira, 25-5-1990) es va convertir ahir en el nou entrenador del Lleida. El club va anunciar ahir el seu fitxatge, amb contracte fins al final de la pròxima campanya, la 2024-25, i va destacar que el nou tècnic “comparteix la mateixa identitat de joc” del club i aportarà “una energia renovada combinada amb un ampli coneixement de la categoria”. L’entrenador alzirenc, de només 34 anys, recala a Lleida després de liderar l’equip de la seua localitat natal, l’Alzira, a Segona RFEF les dos últimes temporades, en les quals ha aconseguit complir l’objectiu de la salvació amb un estil de joc associatiu i propositiu.

El director esportiu, Raúl Fuster, va destacar que el nou tècnic “és un entrenador jove i amb energia, que ha fet un molt bon treball amb menys recursos”. A més, també va agrair el treball d’Ángel Viadero i de Marc Castellsagué, fins a la data segon entrenador i la marxa del qual també es va fer ahir oficial. Contràriament, el club va anunciar ahir la renovació del preparador físic, Omar Ruiz, i de l’entrenador de porters, Pol Fresneda. García va ascendir al lloc de primer entrenador el novembre del 2022, amb l’Alzira penúltim i deixant enrere dos temporades en què va actuar com a segon de Fran Alcoy (en l’arrancada de la 2022-23) i prèviament de Daniel Ponz.Després d’arribar a la banqueta, va aconseguir treure l’equip de la zona de descens i, malgrat una sotragada a mitjans de temporada, va lligar la permanència directa en l’última jornada de Lliga. Aquesta última temporada, la seua primera completa en el càrrec, també va segellar la permanència en l’últim partit, malgrat que el conjunt alzirenc va quedar vuitè. En els seus dos duels directes amb el Lleida, l’Alzira va perdre per 0-2 a casa i per 3-1. La seua etapa al Camp d’Esports serà la seua estrena com a entrenador principal lluny de l’Alzira, on també es va formar en l’etapa com a jugador, en què va militar en diferents equips de Tercera i Preferent valencianes.

El Lleida CF mantindrà els preus dels abonaments al Camp d’Esports d’aquesta temporada per a la pròxima. Així ho va anunciar ahir el club en la roda de premsa de presentació de la nova campanya d’abonats, sota el lema “Més forts, més Lleida”, acompanyada per un emotiu vídeo protagonitzat per nens i nenes. Precisament, encara que els preus són els mateixos i els abonaments per a adults oscil·laran entre els 60 euros a la grada d’animació i els 220 per tribuna, el club sí que vol potenciar la presència de la gent jove. Per això, ha canviat les franges d’edat en els abonaments per a joves per abaratir els preus.

Així, s’ha creat la categoria Benjamina, per a nens de 0 a 4 anys que tindran el carnet gratuït, i la franja Infantil, que abans anava dels 1 als 11 anys, ara inclou dels 5 fins als 15, amb un abonament a 15 euros. Com a conseqüència d’això, l’abonament Som i Serem, a un cost de 55 euros, passa d’incloure els joves d’entre 11 i 17 anys i ara estarà reservat dels 15 als 20 anys. Així, la categoria d’adult no començarà en els 18 anys, sinó que ho farà en els 21. A més, es crea un nou carnet familiar en tribuna, per 440 euros i l’abonament es podrà recollir a les oficines o també està l’opció per rebre’l a casa, amb un cost addicional de cinc euros i es podrà tenir en format físic, com és habitual, o en format digital, també novetat.El club aspira a superar els 2.562 abonats amb els quals es va acabar la temporada i, a partir de dilluns, s’obrirà el termini tant per renovar l’abonament de la passada campanya com per fer nous abonaments.