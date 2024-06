Les dones ciclistes es reivindiquen a Tàrrega

Una marea rosa va prendre ahir els carrers de Tàrrega per celebrar la quarta Pedals de Dona, que va comptar amb unes 340 participants procedents de diferents punts de Catalunya, Madrid, Vitòria, Saragossa, València i fins i tot França.

La presidenta del Club Ciclista Tàrrega, Teresa Balcells, es va mostrar molt satisfeta per la bona acollida de la prova que va assegurar que està “totalment consolidada” com l’única marxa cicloturista exclusivament femenina de Catalunya. Balcells va recordar que en aquesta quarta edició han modificat el recorregut per no passar per la C-14 a fi de millorar la seguretat de les ciclistes ja que era “el tram més perillós”. Per la seua part, el regidor d’Esports, Silveri Caro, va afirmar que “aquesta és la quarta edició de la Pedals de Dona, cosa que la consolida com una prova referent a tot Catalunya i Espanya del ciclisme femení”.Les ciclistes van poder escollir entre tres recorreguts. El més llarg, anomenat Cirera, va ser de 105 km i 1.450 metres de desnivell, i la guanyadora va ser Ainhoa Álava (Club Ciclista Agramunt), al davant d’Alba Casals i Laurence Prigent (Blacks & Greens). El recorregut intermedi, anomenat Passanant, va recórrer 77 km amb 1.100 metres de desnivell, va ser dominat per Laia Canals, davant de Núria Garcia (Penya Ciclista Cervera) i Angie Prat (CC Tàrrega), que van completar el podi. Finalment, Alba Pascual va vèncer a l’Estimaocells, la prova més curta, de 56 km i 700 metres de desnivell positiu.