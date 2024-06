Berta Segura, fora de la final de 400 metres a Roma

La lleidatana Berta Segura es va quedar ahir fora de la final de la prova de 400 metres llisos dels Europeus de Roma al quedar setena en la segona semifinal, amb un temps de 52.53, lluny dels cronos que li van valer el pas a la final i també per sobre de la marca que va establir divendres a les sèries.

La lleidatana va accedir a les semifinals amb el quart millor temps entre totes les participants, després d’anotar la seua millor marca personal divendres (51.92), que també va suposar un nou rècord absolut de Catalunya, a banda de la setena millor marca estatal de tots els temps i la tercera en categoria sub-23, en la qual encara s’inclou.Segura ja es va veure llastada des de la sortida, perquè el seu temps de reacció (0.306) va ser el pitjor entre les vuit participants de la semifinal. Això la va condemnar a passar última la marca dels 100 metres, amb un temps de 13.02. En el tram va intermediar va ser capaç de remuntar i va creuar els 200 metres sisena (25.40), abans de situar-se en la setena posició final en els 300 (38.45), abans de cobrir el recorregut amb el 52.53 final, només a escasses mil·lèsimes de la sisena classificada, la italiana Anna Polinari.Tanmateix, la lleidatana es va quedar lluny dels temps del capdavant, ja que la polonesa Natalia Kaczmarek va dominar la semifinal amb una marca de 50.70, amb quatre dècimes de marge sobre la romanesa Andrea Miklós (51.13). A elles dos, classificades directament per posició, es va unir l’austríaca Susanne Gogl-Walli, que va acabar tercera i es va emportar un dels dos bitllets a la final per temps, gràcies al seu 51.14.

Pel que fa a la resta de la delegació espanyola, Ana Peleteiro es va proclamar campiona d’Europa de triple salt, mentre que Mohamed Attaoui es va penjar la plata a la final dels 800 metres. Peleteiro, bronze Mundial sota sostre aquesta campanya, va demostrar el seu gran estat de forma amb el primer or d’Espanya en aquest Europeu. La gallega, vigent bronze olímpic, anirà per tot a París 2024, cal cap d’un any de la seua tornada a la competició després de ser mare. L’espanyola va volar en el seu quart intent per a un marca de 14.85 per col·locar-se primera.Amb l’or de Peleteiro i la plata d’Attaoui, Espanya acumula ja sis medalles a Roma, després del bronze d’ahir al matí de l’equip femení de mitja marató.