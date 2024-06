Lleida reviu una gesta històrica amb l'ascens del Força Lleida

Lleida va tornar a fer història en l’esport amb la consecució per part de l’equip de bàsquet de l’ascens a la Lliga ACB, una fita que va reviure 23 anys després del primer, el 2001. La ciutat ho va viure en dos fronts, un al Madrid Arena, escenari de la final i on al voltant de 1.500 lleidatans es van desplaçar per viure-ho in situ, uns 500 ahir mateix, una vegada que l’equip de Gerard Encuentra va aconseguir deixar a la cuneta el San Pablo Burgos a les semifinals. I també el van seguir a bombo i platerets a la pantalla gegant que el club i la Paeria van instal· lar a la marquesina del pàrquing del Barris Nord, on unes 2.000 persones es van congregar per veure el duel.

Aficionats lleidatans celebren la gesta a Madrid.FEB

Els seguidors desplaçats fins a Madrid, malgrat estar en minoria davant dels més de 6.000 seguidors de l’Estudiantes, es van deixar sentir ja molt abans de començar el xoc. La penya Nucli Bordeus va desplegar poc abans de l’inici una gran pancarta confeccionada per a l’ocasió i amb la llegenda Porteu-nos a la glòria, una petició que els jugadors van fer realitat poc després passant literalment per sobre d’un quadre col·legial impotent davant del gran desplegament dels de Gerard Encuentra, que van deixar sentenciat el matx molt abans d’arribar-se al descans.

Rua aquest dimarts a la tarda Després de les celebracions al pavelló i de la festa al vestidor, amb dutxa inclosa de diversos jugadors a Encuentra mentre aquest feia la conferència de premsa, la plantilla lleidatana es va desplaçar als voltants del recinte per agrair el suport als seguidors. L’equip té previst tornar avui a Lleida i, a falta de confirmació, està previst que la rua de celebració de l’ascens sigui demà a la tarda.