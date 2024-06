El Força Lleida, de l’infern a la glòria en tres anys

Tres anys i 21 dies han passat entre l’infaust descens no consumat a LEB Plata de l’ICG Força Lleida fins que ahir va aconseguir tocar la glòria de l’ACB al Madrid Arena, recuperant la màxima categoria per al bàsquet lleidatà. Després de la derrota a Melilla que va fer perdre la categoria el 16 de maig del 2021, el club va apostar per Gerard Encuentra perquè, avalat pel seu gran treball al CB Pardinyes –que va mantenir a LEB Plata–, agafés les regnes d’un equip que, precisament, havia caigut a la tercera categoria, però que tornaria a competir a LEB Or gràcies a una permuta de places amb el filial del Barça.

Miki Feliu es lamenta al caure a Melilla i certificar el descens a LEB Plata, que no va acabar produint-se.Área 11

En la seua presentació, Encuentra va assegurar que complia “un somni” arribant a la banqueta del principal equip de la ciutat i, tres anys després, ell ha estat l’artífex que el somni de l’ascens a l’ACB es converteixi en realitat. Des de l’inici del projecte, va quedar clar que un equip que portava temporades vagarejant per la zona mitjana tenia ganes de fer somiar l’afició. Amb una plantilla amb moltes cares noves, inclosos els cedits pel Barça Juani Marcos i Ibou Badji –els primers a arribar a Lleida arran del conveni entre els dos clubs–, però liderada per un Michael Carrera ja assentat, va donar la sorpresa amb una tercera posició en la fase regular.

David Cuéllar aixeca el trofeu de vencedors de la Final FourFEB

Al playoff, va batre Càceres en quarts de final per 3-2, però a la Final Four va caure en semifinals davant d’un Girona que acabaria pujant, liderat a la pista i als despatxos per Marc Gasol.

El segon any va servir per consolidar-se en play-off i, encara que es van igualar les 22 victòries de l’any anterior –fins llavors rècord de l’entitat–, el conjunt lleidatà va perdre factor pista al play-off després de la marxa de Michael Carrera rumb a l’ACB –fet que va suposar un dur cop en els esquemes d’Encuentra– i va caure en una polèmica eliminatòria davant de Valladolid.

La tercera campanya del projecte es va afrontar sense un líder tan clar a l’equip i una arrancada amb dubtes. Tanmateix, una vegada va trobar la tecla, va posar velocitat de creuer, va establir el rècord de victòries en 26 i va passar per sobre de tots els seus rivals en la recta final de temporada, que va culminar amb el rècord de victòries, ratxa de 14 triomfs i un ascens històric.