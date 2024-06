Quilòmetres d'homenatge

La Marató de Relleus Memorial Manel Ribes del Sícoris va reunir ahir una trentena d’equips de quatre corredors, que van haver de completar 35 voltes a la pista d’atletisme de l’entitat, a excepció del primer classificat, que en va haver de fer mitja més. D’aquesta forma, els amics de Manel Ribes van voler homenatjar aquest ciclista del barri de la Bordeta, que va morir el 31 d’agost del 2023 al xocar contra una barra d’una tanca trencada d’un pont.

L’equip guanyador de la prova masculina va ser el Runner’s Balaguer i Amics, format per Iván Menchón, Muhammad Lamin, Jose do Prado i Claudi Calimán, mentre que el podi el van completar els representants de l’Atletismo Pómez Barbastro, segon, i del Bombers Lleida Team Juanes. Quant a la categoria femenina, l’equip que es va emportar la victòria va ser el Sícoris, format per Laia Fustegueras, Marcia Filipetto, María José Clariana i Ares Izard, mentre que el Wild Women va acabar en segona posició. També hi va haver una competició d’equips mixtos, amb triomf per al Xafa-Bombers Mollerussa, que va estar integrada per Laura Bota, Anna Serra, David Jordán i Jordi Guixé. Van completar el podi el Clos Pons Thai Rocket, que va acabar en segona posició, i el Tri 4.40, tercer.Els equips guanyadors van poder completar els 42,195 quilòmetres de la mítica prova, inspirada en el soldat grec Filípides, que va recórrer aquesta distància per anunciar la victòria davant dels perses. L’homenatjat, Manel Ribes, va córrer i va acabar el març del 2023 la Marató de Tòquio, l’única prova dels 6 Majors de la distància que li faltava per completar.