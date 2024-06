Pedri: “Arribo al torneig en un dels millors moments”

El centrecampista del Barça i de la selecció espanyola Pedri González va celebrar estar, abans d’afrontar l’Eurocopa d’Alemanya, “en un dels millors moments” després de passar una temporada “difícil” i va agrair el paper del seleccionador Luis de la Fuente que confia “molt” en ell i que és el culpable que se senti “important” en un equip en el qual no jugava per les lesions des del Mundial de Qatar de l’any 2022.

El canari va deixar clar que no ha tingut “por” al camp per les seues contínues lesions. El jugador del FC Barcelona se sent “molt bé físicament” i amb “moltes ganes de sobretot afrontar el partit de Croàcia i començar ja l’Eurocopa”, un torneig en el qual el 2021 va brillar i va ser elegit com el millor jove.Per la seua part, un altre blaugrana, el davanter polonès Robert Lewandowski, es perdrà l’estrena de la seua selecció a l’Eurocopa per culpa del problema muscular que va fer que dilluns passat abandonés el terreny de joc en l’últim amistós de preparació contra Turquia a Varsòvia (2-1).