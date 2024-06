Dennis González, dels insults homòfobs a un nou or

El duo mixt format pels catalans Dennis González i Mireia Hernández va guanyar ahir la medalla d’or en rutina tècnica en els campionats d’Europa de natació artística que es disputen a Belgrad, quart metall daurat per a la delegació espanyola. Després de diversos atacs verbals homòfobs dirigits cap a Dennis González, el nadador barceloní es va pronunciar sobre això a les xarxes socials, i després va respondre a l’aigua aconseguint el seu tercer or, ja que anteriorment havia guanyat el duo lliure amb Emma García i el solo tècnic. El duo català va superar Itàlia, que va ser segona, i Gran Bretanya, que va completar el podi. Per la seua part, l’avilesa Candela Sánchez va guanyar també ahir el bronze en la prova de 25 km en aigües obertes. Després de més de cinc hores a les aigües del riu Sava es va imposar la italiana Barbara Pozzobon amb 5.25:37.7, seguida de l’alemanya Lea Boy a 3:01.9 i de Candela, a 3:37.5, en una cursa que només van acabar quatre nadadores. És la cinquena medalla de l’Espanya en aquests Europeus.