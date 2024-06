Gesta de l'Atlètic Lleida

L’Atlètic Lleida va vèncer ahir per 3-4 el Figueres i va aconseguir un ascens històric a Tercera Federació. Els de Cappont van aprofitar l’avantatge de l’anada (3-1) i amb els gols de Konu, Samba, Chiné i Motes van certificar la seua gesta en un partit que se’ls va complicar molt en la segona meitat. Amb aquest resultat, els lleidatans van aconseguir el seu primer ascens a Tercera RFEF en els cinc anys d’història del club, després que el 2019 s’unís amb l’EFAC Almacelles per ocupar la plaça de l’extint club a Primera Catalana.

Després de tres temporades competint sota el nom d’Atlètic Lleida a Primera Catalana, l’any passat van ascendir a la Lliga Elit en la primera edició de la categoria. En aquesta present campanya, els de Bartolo van ser sisens en la classificació i es van colar en el play-off en l’última jornada. Posteriorment, en la promoció d’ascens, van deixar pel camí el Vic en semifinals amb un còmput global de 2-0 i a la final s’han imposat al Figueres per un global de 4-7, que els ha acabat donant accés a Tercera RFEF.En el partit, l’Atlètic Lleida va començar avançant-se al marcador amb un gol de Konu, que després de diversos avisos, es va desfer de dos rivals i va definir al pal curt del porter per encarrilar l’eliminatòria (0-1). A la segona meitat, els de Bartolo van continuar de dolç i Samba va aprofitar una pèrdua al centre del camp per plantar-se a l’àrea i batre Quintanas amb una gran vaselina (0-2).Tanmateix, a partir del gol, el partit va fer un gir de 180 graus. Al minut 59, Teixi va enviar una centrada perfecta al cap de Khalid, que va anotar l’1-2. Amb aquest gol, el matx es va trencar i al 71, Ousman va aprofitar un mal rebuig a la frontal per anotar el 2-2. Poc després, al 78, Khalid va tornar a aprofitar un rebot per anotar el 3-2 i deixar el seu equip a un sol gol d’igualar l’eliminatòria. Tanmateix, al 80, una agafada de Blay a Motes a la frontal de l’àrea li va costar l’expulsió i va acabar amb un golàs de falta directa de Chiné, que donava tranquil·litat aels seus (3-3). Finalment, fent valer la seua superioritat, els lleidatans van sentenciar l’encontre amb un gol de Motes (3-4) al minut 94, que certificava el seu ascens a Tercera RFEF.

Xavier Bartolo: “És un fet històric per al club”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “estem celebrant un fet històric per al club, que és la primera vegada que aconsegueix un ascens a Tercera Federació. De nou, ho hem fet patint, però en el còmput global de l’eliminatòria crec que hem estat millors i en conseqüència, justos vencedors”.Sobre el seu rival, el tècnic lleidatà va dir que “hem de felicitar els jugadors del Figueres, que ho han deixat tot al camp quan l’eliminatòria ja semblava sentenciada”, va concloure.