Tàrrega vibra amb la base

Un total de dotze equips pertanyents als equips de l’Escola de Futbol de la Unió Esportiva Tàrrega i altres clubs i entitats com Escola de Futbol Garrigues, Unió Esportiva Bordeta, Unió Esportiva Gardeny, Club Esportiu Òdena, Club Deportivo la Floresta, Escola de Futbol Orgèl·lia, el Catllar, Atlètic Segre, Escola de Futbol Cervera, Club Esportiu Pla d’Urgell i FiF Lleida van participar ahir en la XX edició del Torneig Ciutat de Tàrrega en categoria benjamí sub-9 i sub-10 que es va celebrar a les instal·lacions del camp municipal Joan Capdevila de la capital de l’Urgell.

Després de les eliminatòries, finalment els equips guanyadors van ser el Catllar en categoria sub-9, a l’imposar-se el conjunt tarragoní a l’equip local del CEEF UETàrrega per dos a tres en la tanda de penals ja que el partit havia acabat amb empat a zero gols; i en la categoria sub-10 el guanyador va ser l’EF Orgèl·lia, que es va imposar a la final a l’equip del FiF Lleida per dos gols a un.

Avui tindrà lloc el torneig corresponent a la categoria aleví amb els representants del CEEF UE Tàrrega, UE Bordeta, CE Vendrell, CE Catllar, CE Santes Creus, FiF Lleida, CD la Floresta, Atlètic Segre i CE Artesa de Segre.