Tàrrega tanca el torneig

El Torneig Ciutat de Tàrrega de futbol base va abaixar ahir el teló a les instal·lacions del camp municipal Joan Capdevila, amb la disputa de la competició alevina, corresponent a les categories S11 i S12, després que dissabte es disputés la competició benjamina, també amb dos categories, S9 i S10. La XXI edició del torneig aleví va tenir una doble victòria tarragonina, la CE Vendrell i la CE Santes Creus, amb un segon lloc per a la representació local, el CEEF UE Tàrrega, finalista en S12 i que es va quedar sense títol en els llançaments de penals. Igual que en la competició de dissabte, en el XX torneig benjamí, en cada categoria van competir 12 equips.

En la categoria S11 el trofeu de campió se’l va emportar la CE Vendrell, que es va imposar a la final a la Floresta per 3-2. El tercer lloc va ser per al Santes Creus, mentre que la quarta posició va correspondre a l’equip A de la CEEF UE Tàrrega. En la categoria Plata el guanyador va ser el FiF Lleida, mentre que en Bronze el primer va ser l’EF Intercomarcal.Pel que fa a la competició en la categoria S12, la victòria a la final va ser per a la CE Santes Creus que, en un partit molt equilibrat, va derrotar per penals el CEEF la UE Tàrrega A, després que el matx acabès amb empat, 1-1. En els llançaments de penals el resultat va ser de 4-3 per a l’equip tarragoní. En la categoria Plata el primer equip va ser el FiF Lleida, mentre que en la de Bronze el primer lloc va correspondre al Catllar.En S11, la representació lleidatana va estar formada per tres equips del CEEF la UE Tàrrega, EF Intercomarcal, UE Bordeta, Fif Lleida, UE Gardeny i At. Segre, mentre que en S12 hi va haver quatre equips de Tàrrega, a més de la UE Bordeta, FiF Lleida, CE Ponts, At. Segre i CE Artesa de Segre.En la competició de categoria benjamina, hi va haver triomf lleidatà amb la victòria de l’EF Orgèl·lia en S10, mentre que Tarragona es va emportar el triomf en categoria S9, amb la victòria a la final de l’equip del Catllar.