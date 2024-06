L’atleta de Vilanova de Segrià Anna Onieva Llobera –primera per l’esquerra–, es va proclamar subcampiona d’Espanya de Triatló Super Sprint Júnior, en la competició que es va disputar a la Corunya. Aquest resultat la classifica per al Campionat del Món, que es disputarà el proper mes d’octubre a Màlaga. Catalunya també l’ha seleccionat per a l’Estatal.