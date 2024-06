Deu medalles per al Sícoris Club a la Lliga de l'Est d'Autonomies

Els piragüistes del Sícoris Club van guanyar deu medalles a la Lliga de l’Est d’Autonomies, al Canal Olímpic de Castelldefels. De les deu medalles, quatre van ser d’or, tres de plata i tres més de bronze. Els ors van ser per a Manuel Craviotto en el K1 Màster C; Germán Jiménez i Lluís Oronich, en el K2 Màster A; Craviotto i Josep Miralles en el K2 Màster C i Craviotto, Jiménez, Oronich i Rafa Herrera en el K4 Absolut.