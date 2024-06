El Força Lleida presenta els preus per a la temporada ACB: abonaments de 150 a 450 euros

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha presentat aquest divendres en roda de premsa la campanya d'abonaments per a la temporada 2024-2025, després d'assolir l'ascens a l'ACB. Els preus van dels 150 euros per als sèniors a la zona 11 i als joves de la zona 8, als 450 euros de les primeres files de la zona 1 i 2. Es manté l'abonament familiar, per 195 euros per personas (dos adults i tres menors màxim), que estaran situats a la zona 9.

Altres preus dels abonaments són: 395 euros a la zona 1 i 2 a partir de la fila 7; 295 eurps a la zona 3 i 4; 395 euros a la zona 5 i 6; o 295 euros a la zona 10.

El més petits, de 0 a 5 anys pagaran 20 euros per abonament sense reserva de seient i els jugadors i jugadores de la base tindran un 10% de descompte.

La zona 7, al lateral, queda reservada per al Nucli Burdeus.

Els abonaments es podran adquirir per taquilla i a la web del club, que estrena sistema de pagament, a partir del 25 de juny. Hi haurà un període perquè els abonats puguin confirmar el seu seient.