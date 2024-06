Roger Lamesa es converteix en el nou tècnic del Llevant

El Llevant va anunciar ahir la incorporació del lleidatà Roger Lamesa com a nou entrenador del seu primer equip femení, que ha acabat en quarta posició en aquesta última campanya en Lliga F, a només un punt de l’Atlètic de Madrid, que va ser tercer i disputarà la Champions League.

Lamesa, de 33 anys, firma un contracte per dos temporades amb el conjunt granota, després de deixar aquesta mateixa setmana la banqueta del Granada, equip al qual ha entrenat les últimes tres campanyes i amb què va aconseguir la salvació en la màxima categoria en l’última jornada com a acabat d’ascendir. Abans d’arribar al conjunt andalús, també va ser el tècnic durant tres temporades de l’AEM, amb el que va aconseguir l’ascens a Reto Iberdrola i també la classificació per a la fase d’ascens a Primera en la seua última temporada, la 2020-21.Així, el tècnic lleidatà s’incorpora a un dels clubs pioners del futbol femení a Espanya, ja que atresora quatre títols de Lliga i sis de Copa de la Reina, aconseguits en els primers anys de segle XXI, en els quals va ser un dels dominadors de la competició i es va convertir en el primer equip espanyol a disputar competició europea.Tanmateix, haurà d’afrontar un projecte de reconstrucció, ja que el Llevant ha perdut algunes de les seues grans estrelles, com Alba Redondo –màxima golejadora la temporada 2022-23– i haurà de treballar amb un pressupost més baix que a les passades campanyes.Lamesa es va mostrar “amb moltíssimes ganes d’arribar a un dels clubs amb més bagatge del futbol femení del nostre país”. “Venim amb l’objectiu de créixer juntament amb el club i està clar que els valors de la humilitat i el treball no faltaran per la nostra part perquè el Llevant continuï lluitant pel que es mereix”, va afegir el tècnic lleidatà en declaracions als mitjans del club.

Pere Romeu relleva Giráldez al Barça femení

El Barça femení va anunciar ahir Pere Romeu com a nou entrenador fins al mes de juny del 2026, en substitució de Jonatan Giráldez. El conjunt barceloní va definir Romeu com un “home de club”, que va traspuar el 2017, com part del futbol base masculí i després d’una experiència a l’estranger, va tornar el 2021 com a part del cos tècnic de Giráldez. De fet, el seu ascens a primer entrenador es donava per fet fa mesos.