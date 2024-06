Ucraïna respira al remuntar a Eslovàquia i complica la vida a Bèlgica

Ucraïna va superar ahir Eslovàquia (1-2) en un partit en el qual va aconseguir capgirar el gol inicial de Schranz gràcies a les dianes de Xaparenko i del valencianista Iaremtxuk, amb la qual cosa es ficava de ple en la lluita per l’accés a vuitens. Si el Grup E semblava un dels més incerts després dels resultats de la primera jornada, en la qual Ucraïna i Bèlgica, a priori favorites, van caure derrotades, ara, després del triomf dels ucraïnesos ho està encara més. La victòria fica els de Rebrov de ple en la lluita per passar, ja que igualen punts amb Eslovàquia i Romania a falta d’un matx. Un resultat que carrega de pressió el combinat belga, que afrontarà el duel d’avui contra els romanesos amb la necessitat de puntuar per no quedar eliminat.

El partit va arrancar amb sorpresa a la porteria ucraïnesa, en la qual no hi havia el madridista Lunin. El seu baix rendiment amb Romania va provocar que Rebrov apostés d’inici per Trubin i el porter del Benfica va tardar únicament 10 minuts a donar-li la raó al seu tècnic evitant el primer gol rival. Tan sols un minut després, la seua parada seria fins i tot més meritòria al rebutjar a boca de canó una volea des de l’àrea petita de Schranz. Trubin va ser provindencial perquè la seua selecció arribés al descans perdent únicament per 1-0. En la represa, els ucraïnesos van reaccionar i Xaparenko va igualar el partit als 9 minuts i a deu del final Iaremtxuk, després que Mudryk enviés una pilota al pal, va sentenciar completant la remuntada.