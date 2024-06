El VAR salva França

Incompetent en l’art del gol, amb dos errors clamorosos en la definició d’Antoine Griezmann i sense Kylian Mbappé sobre el terreny de joc, França no va poder amb Països Baixos i les dos seleccions van firmar el primer empat sense gols de l’Eurocopa (0-0), en un partit marcat pels dubtes que manté el conjunt dirigit per Didier Deschamps i el gol anul·lat als neerlandesos pel VAR.

França necessitava donar un cop sobre la taula després de la mala imatge amb Àustria. La seua pírrica victòria (0-1) amb un trist gol en pròpia meta de Wober exigia al combinat gal canviar una marca bastant allunyada del que ha de tenir un favorit a guanyar l’Eurocopa.Finalment, Mbappé no va aparèixer en l’alineació. Ni tan sols amb la màscara tan fotografiada en la vigília del xoc. Es va asseure a la banqueta al costat de la resta dels seus companys i Deschamps va apostar per Tchouaméni en un moviment aparentment més conservador. Al davant, Koeman va treure Veerman del centre del camp, va retardar Simons i va col·locar Frimpong com a gran novetat. Es va mantenir en els tretze són tretze davant les pressions de donar la titularitat a Werghorst, l’heroi davant Polònia. I al principi, el duel va semblar funcionar per als Països Baixos.El pas per la caseta no va canviar res. Encara que França va continuar mostrant-se com un equip pla, que gairebé no transmetia res, almenys funcionava a base d’escomeses individuals i amb els mateixos protagonistes.I a sobre, va rebre un ensurt enorme amb una diana de Simons anul·lada per fora de joc de Dumfries, que segons el VAR molestava Maignan en la trajectòria de la pilota. I ja no hi va haver gaire més. Els dos conjunts van sumar el quart punt per deixar gairebé sentenciada la classificació per a vuitens de final.