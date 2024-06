El Tàrrega renova tres jugadors, Vinicius, Pau i Sebas

La UE Tàrrega, després del recent anunci d’Edgar Molina com a entrenador, ha començat a confeccionar la plantilla per a la pròxima temporada, en la qual competirà a Segona Catalana. Per a això ha renovat tres jugadors. Es tracta del central Vinicius Policarpo Santos i els centrecampistes Pau Viladrich i Sebas Basaraba, formats tots dos en el futbol base del club blaugrana. El Tàrrega farà una aposta per jugadors de la casa.