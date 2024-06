Justribó i Garriga, eliminats de l'Estatal

Mario Justribó i Martina Garriga, els dos representants lleidatans en lliça en el quadre individual del Campionat d’Espanya aleví que acull el CT Urgell, es van quedar ahir sense opcions d’accedir a la següent ronda del torneig al perdre ambdós el seu segon partit en la competició.

En el cas de Justribó, en el quadre masculí, va concedir un doble 6-0 davant de Tomàs Manzanero, de manera que es queda amb zero punts en dos jornades, al caure també en la jornada inaugural, i no podrà classificar-se encara que guanyi avui el seu partit davant de Leo Lorenzo. Martina Garriga es troba en una situació idèntica en la competició individual femenina, ja que tampoc ha sumat en cap dels seus dos partits, al caure ahir per 6-2 i 6-1 davant de Nahia Germaine Sagougou. Així, avui s’acomiadarà del torneig individual davant de Casilda Díaz. Tanmateix, també participarà en el dobles, que arranca avui, al costat de Laura Capilla, mentre que en la competició masculina el CT Urgell també comptarà amb la parella formada per Gifré Calvet i Marc Canadell, que no han disputat el quadre individual.