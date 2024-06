El Pep Summer Camp, que dirigeix Guardiola, inicia a Rialp la quarta edició

El camp de futbol de Rialp va acollir ahir la primera jornada del Pep Summer Camp, el campus d’estiu que dirigeix l’entrenador del Manchester City i llegenda del FC Barcelona, Pep Guardiola, que per quart any consecutiu ha elegit com a escenari aquesta localitat del Pallars Sobirà. Des de l’abril el Pep Summer Camp té esgotades les 700 places, que estan dirigides a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys. El primer torn, que va arrancar ahir, dura fins dissabte; el segon del 30 de juny al 6 de juliol, i el tercer, del 7 al 13 de juliol. Com cada any, Pep Guardiola té previst visitar-lo un cap de setmana.