Espanya repeteix el ple del 2008, quan va ser campiona

Espanya va segellar dilluns una fase de grups perfecta a l’Eurocopa, després d’imposar-se en els tres partits que ha disputat, derrotant Croàcia (3-0), Itàlia (1-0) i Albània (0-1). Un fet que suposa que, per segona vegada en la història d’Espanya en les primeres fases de l’Eurocopa, hagi aconseguit sumar tots els punts en joc.

La primera va ser en l’edició del 2008, que va acabar amb la consecució de la segona Eurocopa de la història per al conjunt espanyol. En aquella ocasió, el conjunt espanyol va vèncer Rússia (4-1), Suècia (1-2) i Grècia (1-2). A més, el campió de l’última edició de l’Eurocopa, Itàlia l’any 2021, també va superar la fase de grups amb un ple de nou punts i sense encaixar cap gol.L’únic equip que pot igualar els nou punts que ha sumat Espanya en la fase de grups és Portugal, que s’enfronta avui a Geòrgia amb la primera plaça assegurada.A més, en el panorama defensiu, un dels aspectes que més incertesa generava, el campionat d’Espanya és de matrícula d’honor i és l’única selecció que encara no ha rebut cap gol en el torneig, al davant d’Anglaterra, França, Bèlgica i Portugal, que n’han encaixat un. A més, Espanya és l’equip que menys xuts rep per partit (8).