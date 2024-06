Justribó i Garriga diuen adeu amb una altra derrota

Els lleidatans Mario Justribó i Martina Garriga (CT Urgell) es van acomiadar ahir del quadre individual del Campionat d’Espanya aleví al CT Urgell amb una altra derrota. Tant un com l’altra afrontaven el seu tercer partit de la fase de grups ja sense opcions de passar a la fase d’eliminatòries després de caure en els dos primers duels i ahir no van poder dir adeu a la cita amb un triomf. Justribó, al quadre masculí, va perdre per un doble 6-1 davant de Leo Lorenzo, mentre que Martina Garriga, en el femení, va perdre el seu partit per 6-1 i 6-0, contra Casilda Díaz. Tanmateix, la jugadora lleidatana seguirà en competició avui, ja que forma parella amb Laura Capilla en el quadre de dobles, que protagonitzarà tota la jornada de competició. El club amfitrió també comptarà amb una parella representant en dobles masculins, formada per Gifré Calvet i Marc Canadell, que buscaran abastar una final programada dissabte a les 18.00.

La competició individual es reprendrà demà, quan arrancaran les eliminatòries a partir dels vuitens de final, amb una ronda per dia fins a la final de diumenge.