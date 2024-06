Actes reivindicatius pels drets del col·lectiu LGBTIQ+ a Solsona i Tàrrega

Solsona i el Solsonès s’afegiran a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ amb un programa d’activitats dirigit a les famílies i al públic en general. Els actes començaran demà amb una concentració i lectura de manifest, que també tindrà lloc en diversos municipis lleidatans. A Solsona, la lectura començarà a les 20.00 hores. Mentrestant, dissabte al matí concentrarà els actes dirigits al públic familiar amb la companyia La Tribu Juganera i diverses, propostes artístiques a la plaça del Camp. Així mateix, dimarts vinent tindrà lloc una taula redona en col·laboració amb la Fundació Enllaç, que defensa els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals d’edat avançada. L’acte serà a la biblioteca Carles Morató i hi participaran Josep Maria Mesquida, president d’aquesta entitat, així com Paulina Blanco i Joan Sebastià Martí, amb la periodista Anna Pujol com a moderadora.

Mentrestant, Tàrrega acollirà avui per segon any consecutiu la iniciativa Orgull de Poble, amb una rua reivindicativa que recorrerà els carrers del centre de la capital de l’Urgell. A les 20.00 hores, es llegirà el manifest amb l’Associació Queergell a la plaça dels Àlbers.