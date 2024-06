Bèlgica passa amb un empat que elimina Ucraïna

Un jugador d’Ucraïna es lamenta a terra per l’eliminació. - EFE

En un altre partit erràtic, amb un futbol irrellevant absent d’identitat amb l’excepció de les brillants aparicions de Kevin De Bruyne, Bèlgica no va passar de l’empat davant d’Ucraïna (0-0). Amb el resultat, la selecció ucraïnesa s’acomiada de l’Eurocopa al quedar última de grup, mentre que Bèlgica es classifica per a vuitens, en què s’enfrontarà amb una altra de les seleccions que també ha generat dubtes: França. Curiosament, en aquest Grup E els quatre equips han quedat empatats a 4 punts, resolent-se la classificació per l’average.

Ucraïna estava obligada a guanyar. L’empat la va condemnar a l’última plaça de grup i una altra curiositat, en els encreuaments de vuitens hi haurà equips amb menys punts dels que ha aconseguit Ucraïna, que se’n va amb 4.