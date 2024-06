Raül Arenas inicia demà el seu nou repte

L’atleta de Tàrrega Raül Arenas iniciarà demà el seu vuitè repte solidari. En aquesta ocasió, farà una cursa non stop de 115 quilòmetres, la distància que hi ha entre Tàrrega i Sant Jeroni, el pic més alt de Montserrat. La sortida serà demà a les 22.00 i la tornada a Tàrrega està prevista per a dissabte a les 20.00.

En aquesta ocasió, Arenas no recaptarà diners, com ha fet en els seus set reptes anteriors. L’objectiu, segons explica, és “visualitzar el bullying i el mòbing, i les conseqüències greus que queden com a conseqüència d’aquests assetjaments”, incidint en el que considera “un valor molt important: el respecte”. L’atleta lleidatà anima la gent a acompanyar-lo, tant a la sortida de demà com en l’arribada de dissabte, així com a esperar-lo davant del Monestir de Montserrat dissabte sobre les 11.30.