“L'Atlètic Lleida ens deu un mes i primes”

La plantilla del Badalona Futur va emetre ahir un comunicat en el qual denuncia impagaments per part de la directiva de l’Atlètic Lleida i explica que, en concret, estan “pendents de cobrar una mensualitat i totes les primes generades segons contracte”. A més, afegeixen que tenien “un acord assegurant que a l’acabar la competició se solucionaria la situació” i que un mes després encara no ha passat. En l’escrit, avançat per RAC1, els jugadors i membres del cos tècnic del Badalona Futur exigeixen als dirigents lleidatans “que compleixin amb la paraula i el compromís assumit el setembre passat i durant la temporada”.

La reacció a l’Atlètic Lleida no es va fer esperar i també va emetre un comunicat en el qual subratlla que “no ha aportat mai diners al Badalona Futur” i que “no té cap contracte ni compromís firmat o verbal amb el Badalona Futur”, al no haver-se formalitzat l’opció de compra. En aquest sentit, la directiva del club de Cappont recorda que “existeix una entitat, integrada per un grup de persones i empresaris de Lleida, que patrocina i fa aportacions econòmiques, entre altres a l’Atlètic Lleida. I que és únicament aquesta entitat la que va tenir relació amb el Badalona Futur, completant el cent per cent dels acords estipulats fins al moment de descartar, finalment, la compra del club fa només uns dies”. L’esmentada entitat a la qual es refereix el comunicat es diu “Futbol Base Lleida 2019” que, segons fonts de l’Atlètic Lleida, existeix la intenció de transformar-la en una fundació, és a dir una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu de “finançar projectes esportius de Lleida que tinguin un interès social”. En l’escrit també es fa referència al fet que els impagaments seran reparats “a partir de la setmana que ve, que és quan està previst rebre els ajuts” (programa Impuls) que té pendents d’abonar la Reial Federació Espanyola de Futbol, i que “és una informació que ja havíem traslladat a la plantilla abans que aquesta fes el comunicat”.Després d’assenyalar que “dirigents de l’Atlètic Lleida han rebut amenaces per part d’un component de la plantilla del Badalona Futur amb exposar públicament l’impagament”, el club de Cappont adverteix que “davant de les greus acusacions de la plantilla i el cos tècnic del Badalona Futur, valorem molt seriosament la possibilitat d’emprendre accions legals per difamació”.