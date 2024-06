Tres mesos i cinc partits a un jugador del Nàstic

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va sancionar ahir els jugadors del Nàstic Nacho González i David Concha amb cinc partits i tres mesos de suspensió, i 12 partits, respectivament, pels incidents ocorreguts durant el Nástic-Màlaga de la final del play-off d’ascens a Segona divisió. A més, el Nàstic de Tarragona haurà de jugar els seus pròxims quatre partits a porta tancada i abonar una multa d’11.000 euros de sanció pels mateixos incidents ocorreguts en el partit de tornada del play-off d’ascens a Primera RFEF.

El Jutge Disciplinari Únic ha sancionat amb tres mesos Nacho González per “agressió contra àrbitres, directius o autoritats esportives, després de ser expulsat”. Pel que fa als partits, dos són per “no dirigir-se al vestidor després de ser expulsat, negant-se a retirar-se”, uns altres dos per protestes a l’àrbitre i un per l’expulsió que va patir.Pel que fa a David Concha, sis partits són per “cridar i gesticular protestant una decisió de l’àrbitre principal i adreçar-se cap a un dels àrbitres assistents amb insults i ofenses verbals”, uns altres dos per “no dirigir-se al vestidor després de ser expulsat” i els quatre restants per “manifestar una actitud violenta cap a un dels àrbitres assistents, llançant-li aigua d’una botella i buidar-la a damunt seu”.La sanció també inclou el tancament del Nou Estadi els pròxims quatre partits que hagi de disputar com a local, per “alteració de l’ordre del partit de caràcter lleu” al minut 33 pel llançament d’“una moneda de 20 cèntims”. A més, la sanció es produeix pel “llançament de pilotes al terreny de joc procedents de la grada, amb independència de si el joc està o no aturat” i per “infraccions molt greus per omissió del deure d’assegurar el correcte desenvolupament dels espectacles esportius”.Lluís Fàbregas, director general del Nàstic, va qualificar la sanció d’“injusta, desproporcionada i immerescuda” i va anunciar que el club presentarà un recurs. Lamenta també que no s’hagi tingut en compte l’informe dels Mossos.