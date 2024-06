L'AEM confirma la continuïtat de Rubén López al capdavant de l'equip

L’AEM va confirmar ahir la continuïtat a la banqueta de Rubén López, que així complirà el seu contracte fins al juny del 2025 que tècnic i club van acordar en la seua renovació anunciada l’abril del 2023.

L’entrenador barceloní arrancarà la tercera temporada al capdavant de l’equip blau, que competirà un any més a Primera RFEF Femenina, després de dos campanyes exitoses a la categoria. En el seu primer curs al càrrec, la temporada 2022-23, l’equip va quedar fora del play-off en l’última jornada, en setena plaça, mentre que en la passada temporada, la 2023-24, el conjunt lleidatà va assolir la promoció d’ascens, com a sisè classificat, i va caure eliminat en la primera ronda davant de l’Espanyol, l’equip que va acabar ascendint.Com en les seues dos anteriors temporades al càrrec, Rubén López haurà d’emprendre una important revolució a la plantilla, que patirà onze baixes respecte a la que va acabar la passada campanya, ja anunciades pel club.Alguna d’aquestes serà de jugadores amb molt pes, com la capitana Anita Velázquez, que deixa l’AEM després de dos temporades, i altres peces importants com la central Hitomi i les atacants Raquel i Alba Quintana i Aithiara Carballo.