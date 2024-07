El Gimnàstic Lleida fa història al Barris Nord

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Gimnàstic Lleida va aconseguir ahir l’ascens a Tercera divisió de la Lliga Iberdrola de Clubs davant de 400 aficionats al Barris Nord. D’aquesta manera, les lleidatanes es van convertir en el primer equip lleidatà a aconseguir un ascens a una divisió nacional de gimnàstica artística.

El conjunt del Segrià, fundat el 2015, va aconseguir la seua fita més gran fins al moment en la quarta promoció d’ascens consecutiva, en la qual va registrar una valoració de 172.932 punts, entre les quatre proves de la jornada, que les van classificar com a primeres de grup. El segon classificat i, per tant, l’últim equip que va obtenir una plaça per disputar la Tercera divisió la temporada que ve, va ser el Gimnàstic Esparreguera, que va firmar una puntuació de 169.217 i va ser el millor en la prova de terra amb una marca de 45.100 punts. Per la seua part, el Gimnàstic Lleida va dominar la resta de proves, aconseguint una valoració de 48.932 punts en salt, 39.600 en paral·lels i 43.500 en equilibri. Pel que fa a les actuacions individuals de les lleidatanes, val a destacar el paper de Celeste Mordenti, l’atleta que s’ha quedat a les portes de París 2024 representant Luxemburg, que es va classificar primera en salt, en paral·lels i en equilibri; i d’Ares López, que va quedar segona en salt i sisena en terra, on va firmar l’actuació que certificava l’ascens de les seues i va fer esclatar d’alegria a l’afició del Barris Nord.Després de la jornada, una de les entrenadores del Gimnàstic Lleida, Marina Rion, va declarar que “les gimnastes han aconseguit una merescuda primera posició en una final que ha estat molt emocionant perquè l’hem disputat a casa, i ha evidenciat la gran evolució de l’equip”. També, sobre la pròxima temporada va comentar que “l’ascens serà important per fer créixer l’esport a la ciutat. El nostre objectiu serà fer la promoció d’ascens a Segona divisió”, va concloure.D’altra banda, la resta de la jornada, que es va disputar al matí, el Club Gym-Val i l’Hospitalet van pujar a Primera divisió; i el Club Es Pla i l’Hospitalet B van aconseguir ascendir a la Segona divisió de la Lliga Iberdrola de Clubs.