França passa amb un altre rebot

No ho veia gens clar França quan el partit va entrar al tram final, amb dos parades de Mike Maignan en sengles rematades de Romelu Lukaku i Kevin de Bruyne; incapaç l’equip de Didier Deschamps de desnivellar l’anodí 0-0 fins que un rebot de Jan Verthonghen en un xut al no-res de Kolo Muani els vas catapultar de sobte als quarts de final de l’Eurocopa 2024, en el minut 85, de nou entre una infinitat de dubtes.

En el seu quart partit a Alemanya 2024, dos dels tres gols han arribat en pròpia porta. L’altre, de penal. Sense pegada, és un col·lectiu menor, que sembla que domina el partit, però que es queda en no-res sobre l’altra porteria, en alguna acció aïllada de Mbappé i molt poc més, mentre s’insinuen més desafiaments que Bèlgica, que també l’hauria pogut guanyar. De fet, va rematar les mateixes vegades entre els tres pals que l’equip bleu.No funciona França, però va avançant en el quadre. Necessita més de Griezmann. Ho sap ell i ho sap Deschamps. El va reclutar de nou per al seu onze, ni tan enrere com contra Àustria ni tan endavant com davant dels Països Baixos ni suplent com amb Polònia. Enquadrat a l’esquerra, alliberat cap al mig i en la capacitat per connectar entre línies rau la dimensió més concloent de l’atacant, per més que avui estigui més rebaixada; de més a menys, primer, i d’una mica a res, després, en el xoc. Però va guanyar. I això té un incalculable valor.I depèn en gran mesura de Mbappé. Amb màscara protectora, la seua presència hauria de ser més constant, més determinant, més influent que de tant en tant alguna acció del no-res. Això correspon en bona part al dinamisme de l’equip, però també en la seua capacitat per desbordar o del seu encert individual, fora de tot dubte gairebé sempre, no tant a l’Eurocopa d’Alemanya, malgrat que quan és capaç de córrer, driblar i disparar és tot un espectacle. Però no està sent determinant.Bèlgica també va arribar al duel amb dubtes i se’n va a casa amb un autogol que va classificar França.