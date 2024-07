Espanya obre el Preolímpic amb un passeig contra el Líban

Espanya va firmar ahir una àmplia victòria davant del Líban (59-104) que la col·loca virtualment a les semifinals del preolímpic de València i ho va fer amb un joc coral davant d’un rival que li va exigir molt poc i que li va permetre donar continuïtat a una preparació en la qual només havia jugat un parell de partits. Aquest xoc i el d’avui davant d’Angola, en el qual una victòria li asseguraria el liderat del grup A i una derrota el deixaria formalment pendent d’una carambola impossible, han de servir per completar el rodatge per tancar el bitllet per als Jocs de París en la semifinal de divendres i la final de diumenge, ja davant de rivals de més entitat. El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, o va utilitzar Juancho Hernangómez en tota la segona part per problemes físics.