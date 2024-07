Turquia supera la metòdica Àustria per ficar-se a quarts

Amb l’esquerra d’Arda Güler, la seua connexió amb Merih Demiral i una gran parada impressionant de Günok en el temps afegit, en va tenir prou Turquia per desactivar la filosofal i metòdica Àustria, derrotada 1-2 a pilota aturada, amb dos córners enverinats llançats pel jugador del Reial Madrid, rematats pel seu company i que van servir al combinat de Vincenzo Montella per citar-se amb Països Baixos en els quarts de final. No va necessitar gaire més Turquia. Aquesta va ser gairebé tota la seua proposta per superar un equip que semblava destinat a fer una cosa important en el torneig. O almenys així ho va anunciar el seu tècnic, Ralf Rangnick, que va apostar la vigília per assolir la final i fins i tot guanyar-la. No li faltaven arguments, els seus jugadors funcionen habitualment com un rellotge. Tanmateix, no comptaven amb Güler, un desembussador amb el seu colpeig.

L’inici del combinat otomà va ser eixordador, impulsat per milers de colls, just el que necessitava per desarmar el mètode de Ralf Rangnick del qual tant s’ha parlat durant tota l’Eurocopa. En tot just dos minuts, els que va necessitar Arda Güler per treure un córner perillosíssim, Turquia es va avançar gràcies a Demiral, que no va malgastar una pilota morta que rodava per l’àrea per obrir el marcador.El gol de Turquia va ser un cop per a Àustria, acostumada a jugar amb uns automatismes dignes d’un club i no d’una selecció. Ho va intentar, però el 0-2, marcat de nou per Demiral tot just iniciar-se la segona part, va decantar el matx. Va marcar Àustria l’1-2, però no va evitar la classificació de Turquia.