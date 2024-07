Espanya i Alemanya, en el seu repte més exigent

Espanya i Alemanya es veuen les cares avui (18.00) en els quarts de final de l’Eurocopa 2024 a la recerca d’una plaça en semifinals. Al partit se li ha penjat l’etiqueta de “final” anticipada, ja que fins ara s’han mostrat com les dos candidates més sòlides i amb millor futbol. L’MHPArena de Stuttgart serà l’escenari del vibrant primer gran examen per a ambdós equips, que s’enfronten al seu repte més exigent fins ara. I un dels dos se n’anirà a casa.

El seleccionador de la selecció, Luis de la Fuente, va restar importància al fet que el torneig es juga a Alemanya. “A aquests nivells realment el factor camp no crec que influeixi gaire, tenim jugadors de grandíssima experiència que no s’intimidaran perquè es trobin en un ambient més o menys hostil. Serà un ambient de futbol normal, del que estem acostumats a viure”, va comentar.

“Aquests aspectes no saps si són beneficiosos o no, de vegades aquesta pressió va en contra de l’equip que juga de local perquè té molta exigència i, si la cosa no comença bé, el públic els pot collar. En qualsevol cas, nosaltres jugarem el partit com ho estem fent fins ara: amb alegria, amb confiança, amb la seguretat que tenim molt futbol i molt potencial i que la selecció que tenim davant també és una altra grandíssima selecció, amb un nivell igual que el nostre. Veurem qui és el que s’imposa i qui aprofita millor aquests detalls”, va valorar.“Sé el potencial que tenim i coneixem el potencial del rival. I jo crec que tant un com un altre, dins d’aquest respecte que ens tenim, jugarem un partit d’igual d’igual. Gairebé és una final d’un Campionat d’Europa. Però anem, a nivell futbolístic està la cosa bastant equilibrada”, va admetre. “El més important és ser com és un, nosaltres som sempre així. No canviarem la nostra forma de ser”, va afegir.

Portugal i França s’enfrontaran avui (21.00 hores) al Volksparkstadion d’Hamburg amb un altre bitllet en joc per a les semifinals. Mentre que la selecció lusitana, entrenada pel balaguerí Robert Martínez, arriba a aquest duel amb l’única taca d’haver perdut davant de Geòrgia en un partit intranscendent, ja que tenia assegurat el pas com a primera de grup, i passar per penals a vuitens, França arriba amb més dubtes. Només ha marcat tres gols en aquesta competició, en la qual Mbappé no està brillant com s’esperava, i d’aquests, dos han estat en pròpia porta i el tercer, de penal.

Mbappé: “No podem deixar el país en mans d’aquesta gent”

Kylian Mbappé va apel·lar de nou al vot per frenar la ultradreta de cara a la segona volta de les eleccions parlamentàries de diumenge a França, assegurant que no poden “deixar” el país “en mans d’aquesta gent”. “Més que mai hem d’anar a votar. Hi ha una veritable urgència”, va dir ahir a la roda premsa abans del partit de quarts de final d’avui davant Portugal. “No podem deixar el nostre país en mans d’aquesta gent. És realment urgent”, va agregar. Va qualificar de “catastròfics” els resultats en la primera volta de les eleccions. “De veritat esperem que les coses canviïn, que tots es mobilitzin i votin pel costat correcte”, va afegir.

El Govern alemany cita l’ambaixador turc

El Govern d’Alemanya va convocar ahir l’ambaixador de Turquia, en protesta pel gest realitzat pel futbolista turc Merih Demiral durant la celebració d’un dels seus gols en el partit de vuitens contra Àustria, quan va fer un símbol utilitzat per l’organització paramilitar ultradretana Llops Grisos, la qual cosa també ha portat la UEFA a obrir una investigació.

Per a Tebas, el Barça ho té millor per fitxar

Javier Tebas, president de LaLiga, va assegurar ahir que el FC Barcelona té aquest any “més fàcil” complir el control financer i fitxar jugadors. “Saben el que han de fer per incorporar jugadors, coneixen el fair play financer, el dominen bé. Estan sortint de la seua situació econòmica complicada. Fa tres anys el Barcelona tenia una despesa d’una massa salarial del primer equip de 650 milions, avui és és de 450 milions, 250 menys”, va dir.

Nagelsmann: “Yamal té poca experiència”

El seleccionador alemany, Julian Nagelsmann, va donar poca importància al mal bagatge alemany contra Espanya en les últimes dècades i de Lamine Yamal va assenyalar que “no té gaire experiència”. De les declaracions de Pedri sobre els pessics de Rüdiger o les de Joselu desitjant la retirada de Kroos va comentar que “no han dit des de dur, tot amb humor”. “M’agrada que es parli al camp”, va etzibar.