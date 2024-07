El Força Lleida, prop de tancar el fitxatge del blaugrana Paulí

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida està molt a prop de tancar el que seria el primer fitxatge de la seua era ACB, el ja exblaugrana Oriol Paulí. El gironí, de 20 anys i 2,01 metres d’altura, aportaria experiència a la categoria i polivalència, ja que pot actuar tant d’aler com d’escorta, i amb ell Gerard Encuentra ja tindria cobertes dos de les quatre quotes de jugadors nacionals que necessita.

Paulí va arribar amb 12 anys al FC Barcelona i va vestir la samarreta blaugrana durant vuit temporades abans de marxar el 2014 rumb cap al Gran Canària, amb el qual va fer el seu debut a l’ACB. En el conjunt illenc va jugar durant sis campanyes entre 2014 i 2020 i després en va disputar unes altres dos a l’Andorra, on va ser un dels jugadors importants, fent una mitjana de més de 6 punts, 4 rebots, 2 assistències i 8 de valoració les dos temporades.La seua bona actuació i el fet de ser quota nacional el van portar de tornada al Barça, on ha estat les dos últimes temporades, encara que amb un protagonisme molt residual. Aquesta última va jugar 17 partits a la Lliga amb una mitjana de 4,4 punts en 11 minuts, i a l’Eurolliga ha jugat 14 encontres, amb una mitjana de 2,4 punts en menys de 7 minuts. De fet, el gironí va carregar ahir contra el Barça i va dir que “no es va ser just amb els meus minuts de joc. Hi ha hagut moments de la temporada en què mereixia més”. Paulí, que també és pretès per Girona i Andorra, seria el primer fitxatge i s’uniria a Rafa Villar, que ha firmat per dos temporades, i Kenny Hasbrouck, renovat per una, acords que no es faran oficials fins que l’ACB no oficialitzi la inclusió del Força Lleida a la Lliga Endesa. D’altra banda, el club va anunciar ahir que ja ha superat la xifra de 3.250 abonats per a la pròxima temporada, cada vegada més a prop de l’objectiu de 4.000 que s’havia proposat inicialment.

El club rep el reconeixement per l’ascens en la gala celebrada a Tàrrega

El Força Lleida va ser un dels clubs que ahir van rebre un reconeixement pel seu ascens a l’ACB durant la Festa del Bàsquet Lleidatà que va tenir lloc a l’Ateneu de Tàrrega. També van ser distingits, entre d’altres, el CB Balaguer, que ha pujat a la Supercopa femenina, i el CB Mollerussa, pel seu ascens a Copa Catalunya, encara que el club del Pla ha permutat la seua plaça amb el CB Alpicat, que ha cedit la seua a Supercopa. A nivell individual van distingir Gerard Encuentra, com a millor entrenador d’equips masculins, i Rafa Villar i Júlia Soler com a millors jugadors de LEB i LF, respectivament.