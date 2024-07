Marc Márquez es fractura un dit però podrà competir

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) té una contusió costal, amb un petit hematoma i una fractura a la primera falange del dit índex de la mà esquerra, després de la revisió mèdica a què es va sotmetre a la clínica del circuit de Sachsenring, escenari del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP. Marc Márquez se’n va anar a terra en el revolt onze durant la primera jornada, encara que no li impedirà disputar la resta del Gran Premi al considerar-se la fractura “petita i sense importància”.

Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) va aconseguir un nou rècord de MotoGP al ser el més ràpid en la tanda oficial d’entrenaments per a la classificació del Gran Premi d’Alemanya al circuit de Sachsenring. Viñales va rodar en 1:19.622, un temps amb què va batre el rècord de 2022 de Francesco Pecco Bagnaia, que va rodar en 1:19.765, mentre que Marc Márquez, malgrat la caiguda, va acabar tretzè, cosa que l’obligarà a passar per la primera classificació, després d’una sessió que va resultar molt accidentada i fins i tot amb una bandera roja arran de la forta caiguda patida per l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23).Tal com ja va succeir en la sessió lliure del matí, Marc Márquez va sortir a pista amb una de les seues motos, va fer una volta i va tornar al taller per verificar, segurament, que tots els problemes que al matí li havia donat aquesta moto estaven resolts, però el vuit vegades campió del món es va asseure pacientment a esperar que els mecànics ultimessin els detalls. En pista aviat van començar els primers contratemps, el primer dels quals protagonitzat per l’italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) que se’n va anar a terra a gran velocitat en el revolt onze. Bezzecchi es va donar un fort cop, però va poder abandonar la pista pel seu propi peu i tornar al taller per canviar-se la mona de cuir. En aquest mateix punt, uns minuts més tard, qui se’n va anar a terra va ser Marc Márquez, al qual se li’n va anar la moto de davant i a l’intentar salvar la caiguda la roda posterior va recuperar tracció però per llançar-lo pels aires i clavar-se un fort cop, que no li va impedir tornar al seu taller per continuar amb la segona moto.