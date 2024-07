Marc Márquez remunta des del 13è al 2n lloc i Àlex queda 3r al Gran Premi d’Alemanya

detail.info.publicated agencias

El pilot de Cevera Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha aconseguit remuntar des de la tretzena posició que ha ocupat en la formació de sortida fins el segon esglaó del podi, entre Bagnaia i el seu germà Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), a qui ha superat a dos voltes del final en el Gran Premi d’Alemanya de MotoGP al circuit de Sachsenring.

Jorge Matín (Ducati Desmosedici GP24) ha caigut després de liderar bona part de la cursa perquè l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) s’adjudiqui el triomf. Bagnaia és el nou líder del mundial amb 222 punts, pels 212 amb els quals es queda Martín al no poder puntuar, i Marc Márquez és tercer amb 166 punts.

En aquesta ocasió no ha fallat Jorge Martín, que ha sortit com una exhalació per negociar líder el primer revolt, en què el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) ha intentat superar-lo, però l’espanyol ha sabut defensar molt bé la posició i el lideratge de la cursa.

Per darrere, 'Pecco' Bagnaia no ha fet una bona sortida, però en completar el primer gir ja era segon i Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que sortia tretzè, ha tancat el gir inicial en novè lloc.

La prova no havia fet més que començar, amb trenta voltes per davant, però Jorge Martín ja estava al capdavant intentant trencar el ritme de tots els seus rivals, encara que 'Pecco' Bagnaia no s'ha rendit i en la segona volta superava el madrileny en el revolt d’entrada a la recta de meta.

Bagnaia no volia que el seu rival en el campionat s’escapés en solitari, però aquest també tenia clar que si l'italià marcava el ritme difícilment el podria superar, per això se li ha enganxat buscant l’oportunitat de recuperar el lideratge.

Per darrere, Marc Márquez ja era vuitè enganxat al grup capdavanter, que era de nou pilots, amb Bagnaia obrint-lo i el seu company d’equip, l’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), tancant-lo.

Marc Márquez ha esperat el moment idoni, sense cometre errors, per superar el seu compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) per ascendir a la setena posició i buscar un canvi de ritme per enganxar-se al grup de davant, on Bagnaia, Martín i Morbidelli s’escapaven a poc a poc.

En la sisena volta Jorge Martín ha decidit tornar a avançar Bagnaia per fer un canvi de ritme i Marc Márquez ha fet el mateix amb el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), que també ha superat Enea Bastianini, poc després que Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) sortís de la pista i tornés molt enrere en la classificació.

A 22 voltes del final, en el vuitè gir, Franco Morbidelli passava 'Pecco' Bagnaia per posar-se segon, al més pur estil d’un lloctinent de l’equip Pramac, on Martín cada vegada cobrava un avantatge més gran i Marc Márquez s’ha enganxat al rebuf del cinquè classificat, el portuguès Oliveira.

Morbidelli ha aguantat a la perfecció el ritme de Martín, mentre que Bagnaia, una mica més enrere, semblava començar a recuperar una mica de terreny, encara que a més d’un segon del de San Sebastián de los Reyes.

Ha estat a la catorzena volta quan Bagnaia ha decidit passar a l’acció per recuperar la segona plaça amb un Morbidelli que donava símptomes de debilitat i en aquest mateix gir Marc Márquez s'ha posat cinquè, rere el seu germà Álex, després de doblegar Miguel Oliveira.

Una volta més tard Alex Márquez ha superat Franco Morbidelli i rere la línia d’aquest s’ha enganxat Marc Márquez, mentre que per darrere era Enea Bastianini el que ha avançat Miguel Oliveira, la qual cosa suposava sis Ducati en les sis primeres posicions.

Al principi de la vint-i-unena volta Franco Morbidelli ha comès un error que ha permès Marc Márquez intentar superar-lo, però ambdós s'han tocat i el de Cervera ha estat a punt de caure, trencant la cúpula de la seua moto i saltant la protecció d’aire de la seua granota de cuir, a més que Enea Bastianini ha estat a punt d’avançar-lo.

Marc Márquez s'ha hagut de centrar en defensar la posició amb Bastianini, cosa que ha permès que Morbidelli agafés una mica d’avantatge, però Márquez no s'ha rendit i ha aconseguit superar el seu rival.

Una mica més tard, i en el mateix punt, Bastianini ha superat Morbidelli, però aquest li ha tornat l’acció a final de recta, una 'picabaralla' que ha durat diverses voltes i que ha permès a Marc Márquez obrir un petit buit per consolidar la quarta posició, amb el seu germà Álex com a següent objectiu.

Però la cursa no s’havia acabat i la pressió de 'Pecco' Bagnaia sobre Jorge Martín ha fet efecte al caure a dos voltes del final l’espanyol, la qual cosa ha entregat en safata la victòria i el lideratge del mundial a l’italià, mentre que Marc Márquez ha superat en aquest mateix gir el seu germà per acabar els dos sobre el podi i confirmar una d’espectacular remuntada des de la tretzena posició fins a la segona.

Després d’ells, fora del podi, han acabat Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Pedro 'Tiburón' Acosta, Marco Bezzecchi, Brad Binder i Raúl Fernández en les deu primeres posicions.